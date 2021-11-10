高雄許姓人夫與洪姓人妻，因同為某國小家長會委員，因而認識，進而發生性關係，還被雙方配偶在摩鐵外攔車逮人。許男妻子對洪女提告求償60萬元精神撫慰金，高雄地院審理後，判洪女賠35萬元為適當，可上訴。

根據判決書，許妻主張，她與丈夫2002年11月結婚，育有2名未成年子女。丈夫於2018年9月擔任長女國小的家長會委員，認識同為委員的洪女。洪女明知許男為有配偶之人，還分別於今年1月、2月、5月間，三度於汽車旅館及租屋處發生關係，明顯侵害配偶權，求償60萬元精神撫慰金。

許妻指出，丈夫今年2月與洪女去汽車旅館，開車離開時她與洪女丈夫在旅館外堵人，當時丈夫坦承發生關係，事後並提出悔過書，承諾不再與其他異性往來，被發現的話將按次數賠償，每次金額100萬元，且除非妻子在場，否則不會私下與洪女往來。但丈夫5月又在租屋處與洪女發生性關係。

洪女坦承有與許男於租屋處發生關係，但在汽車旅館開房間時，她因墮胎不久仍在休養，2人僅親吻、擁抱沒有發生關係；此外，她表示，自己的年收入低於20萬，目前仍有3名子女要扶養，經濟能力不佳，且她與許男是「共同」侵害許妻的配偶權，但許妻卻把全部精神痛苦歸咎於她，求償金額過高，盼法官駁回。

高雄地院審理認為，洪女確實侵害許妻配偶權，且查到洪女的名下有2筆房屋、2筆土地以及2輛汽車，審酌後判洪女賠35萬元為適當，全案仍可上訴。