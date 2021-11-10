通膨疑慮揮之不去、特斯拉慘跌引發獲利了結賣壓，隔夜美股四大指數從歷史高點回落，中止連日創收盤新高的強勁升勢。台股因護國神山台積電(2330)宣布啟動日本及高雄投資案今日開出紅盤，惟面臨高檔套牢區，電子權值股普遍熄火，面板、航運股漲多拉回，指數旋即落於17500點附近多空激戰，盤面上由元宇宙概念及資產、化工、紡織等傳產股的護體撐盤，尾盤台積電(2330)獲大單敲進翻紅收高，終場加權指數上漲18.29點為17559.65點，呈現連4紅並續創波段高，成交值縮為3503.4億元。今日外資(不含外資自營商)買超0.2946億元，投信買超10.3753億元，自營商買超5.332億元，三大法人買超16.00億元。

護國神山台積電(2330)近來消息紛沓，昨日宣布啟動高雄及日本投資設廠，高雄將設立生產7奈米及28奈米製程晶圓廠，預計明年起動工，2024年開始量產，概念股開香檳慶賀，帆宣(6196)、辛耘(3583)、華景電(6788)、祥碩(5269)、萬潤(6187)等同聲大漲，資產概念股京城(2524)、東泥(1110)、東和(1414)、國產(2504)聯袂漲停上演慶祝行情，帶動中石化(1314)、國揚(2505)、永信建(5508)、隆大(5519)等跟進大漲，表現相對亮眼，本尊台積電(2330)股價在上周五重返600元、昨日站上610元後漲勢略顯溫吞，今日盤後公布10月營收成績單，尾盤翻紅收在今日最高612元，成台股逆轉勝的最大功臣。

元宇宙商機大爆發，摩根士丹利看好VR裝置供應鏈受惠，概念股掀旋風漲勢不停歇，威盛(2388)、中光電(5371)、位速(3508)、宏達電(2498)亮燈漲停，驊訊(6237)、亞信(3169)、鈺創(5351)跟著喊燒；矽晶圓族群獲買盤點火，台勝科(3532)盤中亮燈漲停鎖到底，合晶(6182)、環球晶(6488)同步走揚。航運股遇風浪走勢震盪，貨櫃三雄長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)遭逆襲同步翻黑，航空雙雄長榮航(2618)、華航(2610)力抗亂流振翅高飛；化工股在三晃(1721)亮燈漲停鼓舞下相對有撐，中華化(1727)、東聯(1710)、三福化(4755)、元禎(1725)各自精彩。

美股四大指數自歷史高位回落，台股今日攻勢暫歇，徘迴於平盤附近整理，尾盤在台積電(2330)擺尾收高拉抬下攻克17550點，續創波段新高，並呈現連4紅走勢，外資功不可沒，連4日買超台股達566.83億元，主要受惠FED釋出鴿式退場、美股近期強勢、台股第三季財報表現優於預期的三利多帶動，分析師表示，外資熱錢回流，股匯齊漲，台股有望挑戰前高17633點，萬七為強勁支撐。台股歷經8、9、10月的震盪整理，許多績優股跌幅已深，股價築底，投資價值浮現。台積電(2330)今日盤後揭曉10月合併營收約為1345.39億元，雖較9月減少11.9%，較去年同期增加12.8%，改寫同期新高，預估本季營收達154億美元到157億美元，有望再創新高，在多家重量級公司的法說會，釋出對第四季正面看法後，年底作帳行情可期、仍有機會見高點。

台股自16162點觸底反彈以來走勢穩定，若有效突破上波高點17633點，應有機會再攻18034點高點。估計11、12月為本夢比題材啟動時刻，元宇宙、低軌道衛星、ABF載板、航空業及10月營收佳、Q3財報佳個股均成盤面主流焦點。考量台股各期均線多頭排列，技術面趨勢翻多，後市仍有高點可期，建議擇優布局、偏多操作。看好科技權值股、新世代概念股、電動車概念股、航運、壽險金控及五倍券內需概念股為主。牛年近尾聲，市場迎接虎年新局，台灣GDP成長基期墊高，且上市櫃企業獲利增長位階也逐漸提高，初估2022年台股走勢將呈現「先蹲後跳」，上半年可能先進入調整期，待第3季初美國正式升息後，股市可望因不確定要素消除出現反彈。