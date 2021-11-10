美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）周二詳細說明一項規模達650億美元的支出計畫，將擴大美國的寬頻連網覆蓋，並讓寬頻連網價格變得更加親民，這是拜登政府「大基建」法案裡重要的一環。

這項規模達1兆美元的基礎建設法案撰寫人表示，美國有1900萬人無法取得高速網路。商務部長雷蒙多表示，政府的目標是讓「每一個美國人」都能獲得負擔得起的高速寬頻連網，也就是對美國人而言是「真正負擔得起」的高速網路。

這項基建法案包括將撥款424.5億美元用於擴大寬頻連網的實體基礎設施，包括舖設光纖或其他網絡。每個州可取得1億美元聯邦資金以投入技術援助、建設寬頻網路局處或支援其他工作，總計為50億美元。其餘將由商務部依照一項公式化的補助款分配計畫發放給各州，而所有獲得聯邦資金的機構都必須提供低費率的計畫。

雷蒙多表示，有意參與者必須向商務部提出企劃，以確保其州裡的每個人都可以取得高速且負擔得起的網路，且政府設定的最低網路傳輸速度為100/20 Mbps/s。她並表示，可能需要幾個月時間才能向各州撥款，且只有在各州提出商務部批准的計畫後，資金才會到位。

雷蒙多並強調，美國人不會立即在他們的社區看到這筆支出，「我們想把這件事做好，把事情做好比倉促行事更重要。不是每個人都會在一年後就擁有寬頻網路」。

拜登最初提議的計畫規模是1000億美元。白宮今年5月時承認，如果計畫規模縮減到650億美元，就需要更長的時間才能讓所有美國人都能取得寬頻連網。