安集(6477)今舉行法說會，公司前三季稅後歸屬母公司淨利9751.6萬元，較去年同期減少57%，EPS 0.86元，較去年同期減少63%，整體營運狀況較去年同期下滑，主係受全面性原物料上漲，價格波動快，造成模組營運壓力大。安集董事長兼總經理黃國棟表示，今年營收獲利都不如預期，且重摔一跤，今年原物料上漲幾乎沒有喘息機會，讓人措手不及，公司已嗅到做愈多賠愈多，因此採選擇性接單，但公司對已經簽約的訂單都有履約出貨，沒有漲價、沒有違約。

黃國棟表示，舊報價訂單消化到明年首季就全部消化完，第二季就都是新報價的訂單，有助營收獲利成長。目前在展望上，公司採取較保守的態度。

安集的產品項目包括太陽能和3D列印。太陽能有電池模組，以自有品牌為主，主要銷售台灣，目前產能200MW，預計111年產能達250MW。其次為太陽能電廠建置，110年10月底電廠建置容量達83MW、預估110年底達90MW，111年預計至少達100MW。安集亦會依資金狀況持續建置電廠，114年預計至少達200MW（自己百分百持有）。公司持續開發電廠銷售業務，提供電廠擁有者從建置到維運之完整性服務。

在金屬3D列印方面，107年3月成立3D列印部門，引進3D列印機台，測試各種金屬粉末，已建立參數資料庫並持續拓展產品應用面，朝價值化3D列印產品邁進。安集跨入金屬3D列印產品，目前與太空產業合作開發中，並申請QMS廠朝醫材產業發展。

另外，安集也轉投資金屬3D粉末公司－圓融金屬粉末(股)公司，以及電廠鴻鼎控股(股)公司。

目前安集營收比重以模組占比最高約62%，而37%為電廠貢獻。