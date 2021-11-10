國民黨台北市議員李明賢。（圖／取自臉書「李明賢 -阿賢之聲」）

國民黨台北市議員李明賢（左起三）、台北市副市長黃珊珊（左起四）。（圖／李明賢辦公室提供）

台北市推廣動物保護觀念，日前舉行一場萌寵嘉年華活動，國民黨台北市議員李明賢、台北市副市長黃珊珊與多位藝人都有參加；其中李明賢將自己牽著一巴哥犬的照片刊上臉書後，竟吸引逾6000人按讚，讓大批網友都不禁嚇一跳。

台北市九重葛協會與台北市動物保護處於日前共同在北勢湖公園狗活動區舉辦「2021就愛搖擺 萌寵嘉年華」活動，台北市議員暨台北市九重葛協會理事長李明賢、台北市副市長黃珊珊與多位藝人，以音樂會形式邀請市民到「TAS浪愛滿屋」，認養台北市動物之家犬貓，藉此推廣「犬貓認養不棄養」觀念。

該活動參加者還有藝人唐仲彣、RED芮德、蕭秉治及周予天等人，除推廣認養台北市動物之家犬貓外，現場更提供100劑免費動物狂犬病疫苗、寵物登記服務、寵物飾品手作活動、萌寵走秀活動等。李明賢指出，北市自105年起推廣「動物友善空間」政策，至今已超過200家店家加入動物友善空間店家行列，亦逐步廣設狗公園或狗活動區，讓毛爸媽與毛孩有更多戶外活動空間。

李明賢也特別在臉書刊出活動花絮照，獲得超過6000個讚；其中一張牽著巴哥犬的照片，更狂吸網友眼球，貼文下湧入大批留言道：「好可愛的巴哥犬」、「希望大家都以領養代替購買！」。