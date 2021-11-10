近年恆春民謠魅力無法擋，日本東京Taiwan NOW也盛情邀請，4名傳藝師林秋月、黃淑瑛、吳登榮及黃吳桂香（圖）將於13日再登國際舞台，與知名音樂人渥美幸裕等人線上演出。（恆春民謠進鄉團提供／謝佳潾屏東傳真）

近年恆春民謠魅力無法擋，疫情前後都邀約不斷，繼今年8月受邀英國愛丁堡藝穗節後，日本東京Taiwan NOW也盛情邀請，4名傳藝師林秋月、黃淑瑛、吳登榮及黃吳桂香將於13日再登國際舞台，與知名音樂人渥美幸裕等人線上演出。

屏縣府指出，Taiwan NOW 是台日藝術家聯手打造的交流盛會，而將於13日登場的是「邦樂2.0和台灣民謠」，為此，主演渥美幸裕特別邀請恆春民謠傳藝師林秋月、黃淑瑛、吳登榮與洪桂香線上演出，一同演唱恆春四景、楓港小調、牛母伴及四季春等曲調。

縣府說，這次邀約源自2019年「半島歌謠祭」結下的緣分，當時渥美幸裕除受邀演出外，還在恆春半島駐村1個月，期間與多位恆春民謠傳藝師互動交流，透過「老調新聲」共創恆春民謠，並在歌謠祭上大受好評。

縣府轉述，渥美幸裕對「老調新聲」的創作很有感，他說，該創作是將傳統民謠曲調加入新元素，進而賦予不同演出形式，讓大家重新認識音樂的豐富與多元，而他長年在日本及各國演出，為的也是將傳統音樂的魅力讓更多人聽見，所以他與傳藝師有相同的理念及使命，若他們能出席自己的音樂會，是他的榮耀。

4名傳藝師收到誠摯邀請後，除欣喜答應外，也辛勤練習著，傳藝師們不約而同地說，雖是採影像錄製參與線上演出，但也不能失禮，表演前勤奮練習，是對該場表演的尊重，不論是合作人還是觀眾。

受邀的傳藝師都是「恆春民謠進鄉團」成員，這個由老中青組成的民謠團，近年海內外邀約不斷，繼2018年至美國芝加哥、2019年在日本花笠祭演出後，雖遇疫情暫停實體演出，但線上邀請仍不斷，成員一次次藉由豐富的表演經驗將恆春民謠帶向國際。