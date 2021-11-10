彰化縣連續82天零確診，但為了避免秋冬氣溫變化及春節境外返鄉人潮讓疫情爆發，彰化縣衛生局不鬆懈，針對65歲以上長者、慢性病患及境外返鄉民眾不論有無施打疫苗，主動電話清查民眾和其同住者、外籍看護工施打疫苗的狀況，鼓舞接種。

彰化縣衛生局葉彥伯表示，彰化縣12歲以上第一劑疫苗接種率已達8成以上，但是75歲以上長者僅72.3％，還需再提升。研究指出65歲以上長者與慢性病患者一旦染病，重症風險大幅提高，尤其75歲以上長輩，在國內染疫個案中發現其致死率高達22.7％，接種COVID-19疫苗是目前預防重症及死亡最有效方法。

為了嚴防春節境外人潮讓疫情爆發，彰化縣衛生局10日起全面啟動「全面提升家戶免疫力COVID-19疫苗催種計畫」，縣內27所衛生所、150位公衛護理人員，要在11至12月之間，針對65歲以上長者、慢性病患和返鄉民眾主動打電話，鼓勵這3類民眾和家人安排疫苗施打，降低感染風險。

「為全面解封拚了」葉彥伯表示，近期國內各類COVID-19疫苗量充足，呼籲縣民，除因特殊原因無法施打外，建議符合接種資格者請儘速洽各疫苗合約醫療院所、診所預約施打。