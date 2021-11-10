環山面海的國境之南，擁有多元地形結構與豐富文化及物產，隨著新冠肺炎疫情趨緩，迎接國旅報復性出遊，屏東縣政府嘗試以學校結合社區，開發6條極具在地特色遊程，讓旅人透過雙腳感受土地的溫度。

屏縣府蒐羅山邊、海邊及原鄉、客庄特色，開發6條遊程，讓旅人透過雙腳感受土地溫度。（林和生攝）

此次遊學行程規畫，從山邊到海邊、從原鄉至客庄，帶領遊客追逐浪花蟹、尋跡斯卡羅、手做可可擂茶、穿越萬年溪景觀橋、走讀孫立人將軍行館、排灣族石板屋文化、獵人步道、咖啡體驗、果釀DIY等活動，開創獨樹一格的精采旅程。

屏東縣長潘孟安（後）當起導遊，介紹社區特色遊程。（林和生攝）

屏東縣長潘孟安表示，遊學屏東擷取四季精華，期待藉由各路線特色遊程，展現地方亮點，6條路線從屏北德文部落、牡丹高士、位處天涯海角的旭海、首善之區屏東市、瀰漫咖啡香的泰武及充滿濃濃客家味的萬巒五溝。

遊程規畫嘗試讓學校、社區當主人，透過地方導覽，也讓住民重新熟悉土地上的一切，讓文化種子悄悄在心中萌芽，而在這潛移默化中，不管遊程結束後、未來從事任何工作，或到外地生活，那條與故鄉牽絆的線永遠存在。

主辦單位屏縣府教育處表示，遊學屏東趣不只好玩，更富有教育學習意涵，行程強調「親子共學」，不僅將「書包換背包」，也鼓勵親身「用腳學地理」，更從「做中學」升級到「從遊戲中學」，大自然的美好體驗，將超越書本力量，觸發生命感動。

潘孟安表示，在國外疫情仍然嚴峻，遊學不必捨近求遠，透過旅行快活遨遊，給自己與孩子一個成長學習的機會，旅人可藉由輕鬆走讀6大遊程，感受屏東永遠多一度的熱情。