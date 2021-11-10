中華電(2412)10日公布10月合併自結營收189.2億元，較去年同期增加，主要因為行動銷貨收入受惠於iPhone13系列帶動買氣而增加。行動服務營收隨客戶數增加而持續成長。數據網路和寬頻接取營收因居家辦公及宅經濟推升寬頻升速需求，帶動升速客戶數及固網寬頻營收雙成長。應用加值服務營收則因資安、大數據與IDC等專案入帳而增加。

10月營業成本及費用為151.4億元，亦較去年同期增加，主因為iPhone 新機銷量上升使商品成本與行銷推廣費增加，折舊因5G建設而提升，拓展影視服務內容也使版權相關權利金增加。營業淨利37.8億元，較去年同期成長，主要因電信業務淨利增加，稅前淨利38.0億元，歸屬於母公司業主之淨利29.6億元；每股盈餘0.38元，較去年同期成長。

與第四季財測達成率相較，營業收入、營業淨利、稅前淨利及每股盈餘達成率皆符合預期。截至10月底，EPS已達全年度財測目標的92.3%，成績亮眼。

截至10月底止，光世代寬頻用戶數為368.6萬戶，其中60Mbps以上的客戶數248.5萬戶，300Mbps以上客戶達61.2萬戶，高速用戶數因受於防疫居家需求而持續成長。MOD客戶數達206.6萬戶，行動通信總客戶數達1183.9萬戶，持續維持正成長。