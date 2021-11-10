由金管會提出，集保結算所、投信投顧公會及證基會共同主辦，並在基富通平台上推出的「好享退」專案期滿兩年。金管會主委黃天牧10日指出，國人對基金投資「情有獨鍾」有8.6兆資金都在基金上，而在歷經歐美股市震盪、疫情衝擊下仍有3萬6千人不離不棄，也獲得好的報酬，彰顯投資要成功最重要關鍵即「紀律」、「耐性」。

黃天牧指出，高齡化、少子化的時代如何規劃富足的銀髮退休生活是每個人要思考的課題。據一份報告指出，全球人到2050年會有400兆美元的退休金缺口，集保結算所在兩年前推出「好享退-全民退休自主投資實驗專案」已成功讓更多民眾重視到退休準備重要性。

黃天牧表示，當初參與的4.1萬人兩年後仍有3萬6千人不離不棄，有88%的留存率、基金規模累積，更顯示在定期定額、紀律投資基金為自己準備退休金的持續推廣下，確實獲得不錯的成效，也讓每位持續扣款的參加人累積一筆不小的資金。

黃天牧指出，針對高齡社會來臨，金管會在監理上也會再加強力道。包括：2022年公平待客評鑑會納入保險、銀行、證券。第二，金管會已從實地檢查、場外監理所發現的對高齡者行銷上的缺失，會納入業者自律規範與內控規定，預計2022年首季相關自律規範就會出爐。

黃天牧也提到，這二年爆夯的「迷因股」，許多不是有好的基本面，卻吸引很多投資人尤其是年輕人投資，他提醒，年輕人不要因為投資損失而導致損失信用，投資還是首重「紀律」與「耐性」、定期定額才是正確的累積財富的方式。