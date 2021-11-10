儘管第三季科技類股拉回整理，但隨近期公布的財報，不乏網路科技及電動車等新科技相關大廠表現勝出，帶動科技類股價表現反彈，加上景氣多頭延續，聯準會表明將縮減購債，且就業市場持續復甦，激勵物聯網、新能源車、高速運算與伺服器等表現亮眼，有利持續布局AI新科技類基金，以掌握成長機會。

根據FactSet分析，今年第三季S&P500企業獲利有望成長35％以上，近期已經激勵市場樂觀情緒，帶動美股指數持續再向上挑戰前波高點。富蘭克林華美AI新科技基金核心經理人黃壬信表示，FOMC會議如市場預期，聲明本月中將啟動縮減購債，每月減少150億美元，並維持高通膨僅為暫時性的說法，強調縮減購債與升息並無直接關聯，且目前仍未到適合升息的時點，景氣仍維持復甦中。

黃壬信分析，由於車用晶片密集為新能源車發展趨勢，使晶片製造產能利用率滿載，現代車加入更多的自動駕駛系統（ADAS），且設計愈來愈朝休旅車與電動車靠攏，汽車的晶片需求也越來越密集，每部輕型自駕車的平均使用晶片近300片，車用晶片使用上有逐漸密集的趨勢。

富蘭克林華美投信認為，電動車產業逐漸發展的過程中，也將帶動智慧交通趨勢，驅使半導體產業的產能利用率滿載，半導體廠紛紛擴廠與增加資本支出，暗示未來訂單需求將持續強勁，部分IC設計廠商，晶片產品交貨持續供不應求。

觀察中美在科技上的角力不斷，從貿易戰的晶片、高科技技術與人才資源搶奪，更是不勝枚舉。展望未來5～10年，投資趨勢將更貼近人類生活所需要的便利性需求，因此無論中美兩國政策與產業發展都靠攏這兩大類股，一是新能源（太陽能、風力水力發電）、二是新能源車類（IC設計、晶片整合）類股，政府資源將強力支持相關產業持續發展。

富蘭克林華美投信建議，時序進入第四季中段，不妨先尋找具投資價值的「雙A新概念」基金（AI新科技與A股基金）互為搭配，採雙投資主軸布局2022年，同時聚焦包括新能源車、衛星物聯網、智慧交通與智慧城市類股，為全球各國產業發展關鍵，建議持續加碼或以定期定額方式持續扣款累積，掌握中美AI新科技發展趨勢。