高盛表示，雖然預計大陸的宏觀政策將有所放鬆，以支持2022年的經濟增長，但2021年增強的結構性緊縮措施，尤其是針對房地產方面，大部分將繼續存在，因此預期2022年大陸實際GDP增速將為4.8％，而2022至2025年間年均增長率只有4.5％，遠低於市場平均預測。

路透引述高盛在大陸經濟2022年展望報告指出，大陸發生住房驅動金融危機的機率較低，但房地產市場恐已進入多年放緩的階段，未來幾十年對住房的基本需求減弱，政策層現在正在採取行動使行業去槓桿化，並避免未來無序調整的風險。

高盛估計，住房對GDP增長的貢獻可能從2019年的正1個百分點變為2022至2025年的負1個百分點，這是該行對未來幾年大陸經濟增長低於普遍預期的關鍵原因。

高盛指出，雖然「新基建」和「綠色資本支出」將是未來幾年強勁增長的領域，但目前的規模小得不足以彌補房地產投資減慢所出現的空白。而傳統基建投資也不太可能大幅反彈，預計投資對GDP增長的貢獻將下降，隨時間的推移，投資驅動型經濟將逐漸減弱。

此外，大陸的出口可能會進一步增長，但速度不會像2021年那麼快，對經常帳盈餘和人民幣升值帶來支持。