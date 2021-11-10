隨新冠肺炎疫情趨緩，越來越多民眾開始登山，雪霸國家公園管理處對即將到來的雪季，將提供雪季山區資訊及必要服務，也籲請前往高山地區從事登山健行的民眾，出發前應備妥足夠禦寒衣物及雪攀裝備，並學習雪季相關知識與技能後再上山，以確保登山安全。

雪管處提醒，規劃前來雪霸園區登山踏雪的民眾，出發前務必要仔細確認登山裝備，勿貿然攀登。建議雪季攀登隊伍，應選擇雪地登山經驗豐富的領隊或教練，隊員亦應具備實地雪地登山經驗或曾參加過雪地登山訓練，務必在出發前就先學會最基礎的穿綁冰爪方式、正確冰爪步伐與冰斧的使用，因在雪季期間從事登山活動，完善裝備及行前雪地訓練皆是攸關自身安全的重要關鍵。

雪管處表示，雪霸山區日夜溫差大，請民眾採取洋蔥式穿法，並注意頭部保暖，做好保暖防水措施，避免失溫。此外，高山症亦為從事高山活動常見之狀況，主要是人在短時間裡快速上升高度，造成身體無法及時適應高海拔環境，而低溫對高山症也可能有加成效果。若出現頭痛、想吐、喘氣及嘔吐等症狀，就該有所警覺，採取「下降、下降、再下降」的應變措施，來緩解症狀，切勿輕忽高山症伴隨的危險性。

台灣雪季高山有著冰、雪、岩的混合地形地貌，雪季期間登山，要特別留意山徑步道積雪結冰的路況，以免因結冰步道造成滑倒受傷等傷害。提醒高風險路段包含：園區黑森林8.8K的結冰路段、10.7K登頂雪山前的厚積雪路段、雪山主峰下翠池的碎石坡路段、大霸霸基往小霸的結冰路段與品田山前的V型谷，尤其通過陡坡、斷崖或狹窄地形時應特別注意安全（如附表），請民眾善用自身裝備-冰爪，以安全走過上述路段；而聖稜線的素密達斷崖與品田斷崖，更是需要要做好萬全準備才能攀登。

雪季登山前應審慎評估天氣狀況、山友要落實風險評估與自我管理，做好充分準備；入山後，若經驗或裝備不足，切勿強行通過積雪結冰路段，以免發生危險，同時謹守無痕山林準則與善盡保護山林之責，確保登山過程平安、順利，唯有做好萬全準備，做到敬山及自我保護，才得以親山享受山林雪季之美。