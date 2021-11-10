下雪了！入秋首波 雪霸國家公園成銀白世界 15:322021/11/10 中時新聞網 王嘉慶 、 何立雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 雪山圈谷今午過後降雪。（翻攝雪霸國家公園登山資訊分享站） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今年入秋以來第一場雪，今天在雪霸國家公園降臨！網友回報，位在雪山主峰東北方的圈谷下雪了，當地一片銀白色雪景，遊客驚呼超幸運。武陵遊客中心證實，山區大約中午過後開始下雪。 中央氣象局表示，觀測資料顯示，當地水氣條件確實有配合，不過影片看起來較像冰霰，但也不排除降雪。明天還會再冷一天，北部清晨低溫下探12度，提醒民眾注意保暖。 雪山圈谷今午過後降雪。（翻攝雪霸國家公園登山資訊分享站） 最強冷空氣明清晨南下 專家曝這2天低溫探12度 合歡山下冰霰了 今年入秋以來第一波 遊客嗨翻 #雪霸國家公園 #下雪 #入秋 #雪山 #圈谷 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 NBA》總冠軍公鹿造訪白宮 致贈拜登46號球衣 07:522021/11/09 體育 合歡山下起冰霰！入秋以來第一場 遊客嗨翻搶拍 12:402021/11/10 生活 百家業者競逐 臺灣餅頒獎典禮幸福登場 09:002021/11/10 寶島 強冷空氣明襲台 氣溫暴跌14度 氣象局曝降雪機率 12:152021/11/07 生活 入夜可望下雪全台急凍 明晨更冷最低溫再降 21:022021/11/09 生活 永慶房屋履歷成長11％ 9-10月新鮮人比例年增近2成 14:222021/11/09 財經 國泰雲門跳進白沙屯拱天宮 苗栗鄉親舞起來 18:372021/11/08 寶島 冷到連「雲街」都出現了 北台灣更寒時間曝 下探12度 07:252021/11/09 生活 張懷顥揪胞兄張懷秋填詞展兄弟情 愛紗攜茶飲探班2小時 16:172021/11/09 娛樂 顏寬恒台中宣布參選後 王淺秋驚爆綠營下一步 20:212021/11/09 政治 今氣溫溜滑梯 入夜下探16度 明起乾冷溫差大 周六稍回暖 04:102021/11/08 焦點要聞 生活熱門新聞 7大疫苗突破感染率出爐 打這款疫苗確診人數最多 - 生活 王必勝認了不適當關係 網翻小三回應火更大：辯解一堆 - 生活 BNT不急著打第二劑 前台大醫曝2劑最佳間隔時間 保護力更好 - 生活 外遇生子？護理師小孩是誰的 王必勝改口了 - 生活 完整接種才能7＋7 莊人祥：大陸疫苗考慮入列 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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