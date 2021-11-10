今年入秋以來第一場雪，今天在雪霸國家公園降臨！網友回報，位在雪山主峰東北方的圈谷下雪了，當地一片銀白色雪景，遊客驚呼超幸運。武陵遊客中心證實，山區大約中午過後開始下雪。

中央氣象局表示，觀測資料顯示，當地水氣條件確實有配合，不過影片看起來較像冰霰，但也不排除降雪。明天還會再冷一天，北部清晨低溫下探12度，提醒民眾注意保暖。