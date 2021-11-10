北投老爺1780元品味法式套餐。（北投老爺酒店提供）

日勝生加賀屋白磺大眾湯。（日勝生加賀屋提供）

於日勝生加賀屋住宿、用餐可體驗日式溫泉情境氛圍。（日勝生加賀屋提供）

天冷氣溫驟降，民眾忍不住規畫個暖暖的泡湯之旅，將於11月25日至29日舉辦的2021台北溫泉季，已有溫泉業者提前線上開賣住宿券、泡湯券、餐券，如北投老爺酒店、日勝生加賀屋折扣下殺至35折起。

北投老爺酒店為台北溫泉季揭開序幕，於即日起至12月5日線上旅展開跑，而臺北溫泉季活動期間現場展攤購券更提供多項滿額禮與刷卡禮優惠，線上開賣溫泉季限定商品，包含用餐送泡湯最低只要1371元、雙人1泊1食住宿券5417元起以及芳療券現省5040元，住宿、餐飲及芳療皆享年度最低優惠。

北投老爺每年溫泉季熱賣人氣商品「PURE法式餐廳品味套餐券」，每張1599元，可兌換價值1780元品味法式套餐1客及沐泉療中心使用1次或加贈冷前菜1道好禮二擇一，並享買6送1優惠，不分平假日皆可使用，換算下來，用餐加泡湯只要1371元。「雙人景緻客房一泊一食住宿券」全年最低價，每張6666元，同享買6送1優惠，再贈每房666元館內消費金，等同35折優惠，每張僅5417元。

此外，北投老爺SPA獨家優惠，「QUAN SPA芳療券」每套10800元，一套3張再送1張，每張可享QUAN SPA單人60分鐘礦彩全身放鬆按摩，當日更可享200元優惠加購沐泉療中心進出使用1次。民眾年年搶購「PURE法式餐廳漫饗早餐券」每套3300元，一套6張送1張，每張可享PURE法式餐廳平日半自助式早餐，僅提供溫泉季現場限定販售，限量600套。

日勝生加賀屋線上旅展即日起至11月底止，推出今年最大優惠，熱賣商品下殺39折，入住1晚只要9999元起、大眾湯泡湯券每張750元，亦配合「台北溫泉季」在新北投捷運站旁擺設實體攤位販售票券，想搶優惠的貴賓可前往選購。

日勝生加賀屋表示，11月25至29日期間線上獨賣「春夏雙人住宿券(溫馨無景房)」，1泊1食和2食專案每梯次各限量100張，含2客早餐專案下殺39折，每張優惠價9999元（原價每晚2萬5300元）；含2客早晚餐專案也有46折優惠，每張1萬4800元（原價每晚3萬2340元）。以上住宿券為年度4至10月平日適用，假日、旺季加價依飯店規定。