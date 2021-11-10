隨著疫情趨緩，明年農曆春節預定返國人潮大增，全台防疫旅館量能吃緊，花蓮縣衛生局長朱家祥表示，明年1月防疫旅館訂房率約5成，仍有空房，因應返鄉防疫需求量，除了協調防疫旅館增加房間數，也備有2家旅館隨時加入，有需求可電洽縣府或透過1922專線協助媒合。

國民黨籍議員魏嘉彥今天質詢反映，有鄉親陳情，打算農曆過年返國卻訂不到房間，部分房間被外縣市民眾訂走等，縣府應該提早因應，協助縣民返國入住。

衛生局長朱家祥答詢說，花蓮防疫旅館有8家，可提供238間房使用，截至4日統計使用109間房。統計今年12月25日至明年1月5日的訂房率約5成，尚有5成可訂房。

朱家祥表示，關於民眾反映訂不到房，主要是8家防疫旅館中僅3家願意公布聯繫方式，民眾集中這3家訂房，將協調業者公布訂房電話，民眾也可撥打1922專線、縣府衛生局進行媒合預約，提供需要的民眾訂房入住。

因應春節防疫需求，朱家祥說，除了鼓勵現有防疫旅館增加房間數，衛生局也協調2家旅宿業加入防疫旅館行列，已完成衛福部疾病管制署東區管制中心視察評估，隨時可加入。

縣長徐榛蔚說，疫情趨緩，國旅回溫，許多旅宿開放做國旅客，花蓮防疫旅館房間數仍保持在238間房，應是全台縣轄市中最多房間數縣市。因防疫旅館經營在設備、消毒成本較一般旅館高，呼籲中央提出優惠政策，鼓勵更多業者加入防疫旅館。