高雄城中城大火引發各界對公共安全議題的關切，藏身大樓的大型補習班，因大批學生聚集也容易出現公安問題。台南市議員林易瑩接獲民眾陳情，指台南市某大型補習班因學生數暴量，為能順利申請變更班級數及每班核准人數，疑似透過綠營政二代向市府教育局施壓，10日要求調查。

市長黃偉哲除當場接受林易瑩轉交的民眾陳情書，也承諾將交由政風與法務單位進行相關調查。教育局長鄭新輝更強調，該局對補教業的審核有嚴謹流程，不可能有放縱的行；如有同仁涉及不法或被施壓的事證，將從嚴處理。

林易瑩表示，她接獲民眾陳情，指台南市某補習班為符合母公司上市上櫃的相關條件，去年向教育局申請變更班級與學生人數時，過程幾經波折，因申請變更的規模實際上並不合理，進度也因此卡關延宕，直到某綠營政二代出面向局處高層關說、施壓，案件承辦人被迫離職更換後，申請案才通過。

林易瑩強調，她不願相信市府內會有弊端，但民眾陳情的心聲不可忽視，希望市府嚴查。

鄭新輝回應說，該局也接到類似陳情，法務部更已要求局處提供案件的相關資料，對此案件有所掌握；此外，過去對該補習班的招生員額及實際名額也有進行稽查與糾正，但直到目前為止，無論案件申請過程、承辦人更換等，都沒有發現異狀，如有同仁違法證據一定秉公處理。

黃偉哲也認為，此案除交由政風處調查外，也應移送檢調釐清案件真相。

事後，教育局指出，11月9日曾進行該補習班公安稽查作業，除發現消防安檢已申報、建築安檢送件申報中，也有違規擴大使用1樓作為補習班櫃台辦公室，已函文要求於未變更立案範圍前不得使用。

教育局還說，經查該補習班實際招收學生上課人次為2712人次，與申請變更核准人次6780人次落差甚大，後續將依行政程序法行政指導業者下修班次，也會訂定實際未招生班數的處理方式，以免產生誤解。