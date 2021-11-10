雙11購物節即將來臨，各大電商紛紛祭出優惠價吸引消費者，然而琳瑯滿目的商品真的夠「超值」嗎？3C科技網站電獺少女就分享一個實用小技巧，只要使用電商歷史價格查詢網站，就能輕鬆找出該商品在台灣3大電商網站歷年的價格，可以藉此比較出目前的價格是否值得下手，此外，該網站也結合LINE聊天機器人工具，只要透過官方帳號就能一鍵查詢歷史價格紀錄。

該網站的電商歷史價格查詢，僅支援PChome購物、momo購物網及Yahoo購物中心，只要將商品的網頁貼進查詢欄位，並按下查詢，就會顯示該商品2019 年以來的歷史價格，且可以透過曲線圖了解價格的起伏。

若商品在今年雙11購物節的價格屬於低檔，那消費者就可以考慮入手，反之，若處在相對較高的價位，消費者也可以考慮是否需要再等待一段時間，或改選擇其他類型的商品。

不僅如此，該網站也結合Line官方帳號，只要將商品網址用LINE訊息傳送至其官方帳號，聊天機器人將回覆該商品的歷史價格網頁，輕鬆用手機一鍵就能查詢到歷史價格。