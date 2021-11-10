女星佐藤麻衣在2014年閃電嫁給台塑集團長孫王泉仁，並生下一子，不過豪門婚姻不易，兩人在2年前傳婚變，麻衣後來帶著兒子回日本生活，不過王泉仁今（10日）卻被媒體爆出，有了第三春，將另娶新加坡空姐女友，並在近期準備生下兒子，對此，宏仁集團否認此事，而麻衣也透過友人做出回應。

麻衣與王泉仁近年頻傳婚姻觸礁，2019年更爆出兩人已在新加坡註銷婚姻，但雙方從未對外說明，婚姻關係讓外界霧裡看花，不過自爆發婚變後，麻衣就帶著兒子回日本生活，而王泉仁今則被《鏡週刊》爆出，有了第三春、將另娶新加坡空姐女友，並在近期準備生下兒子，對此，宏仁集團否認此事，而根據《自由時報》報導，麻衣則透過友人表示「不回應」。

麻衣雖然帶兒子回日本生活，不過她原本都會帶兒子回台灣，讓王文洋能看看金孫、培養祖孫情，不過近年因為新冠肺炎疫情關係，麻衣已2年多沒回台灣，而兒子現在已6歲，明年即將在東京上小學，對此，麻衣友人則透露，麻衣都在忙小孩上課的事，並強調，從孩子出生至今都是麻衣照顧，沒有假手他人。

細數王泉仁情史，他2006年跟藝人錢柏渝（柏妍安）交往，戀情最後無疾而終，不過王泉仁則在2010年終結單身，與青梅竹馬李晶晶步入禮堂，2人育有1女伊麗莎白，但最後4年婚姻仍宣告結束，王泉仁第二段婚姻則是娶了日籍女星佐藤麻衣，2人在2014年結婚，隔年喜迎兒子出生，未料麻衣與王泉仁近年頻爆婚變，後來麻衣帶兒子回日本，一肩扛起照顧兒子的責任。