前新北市議員李婉鈺今(10日)傳出在新聞臉書留言，點名當年和庹宗康分手是因男方和前AV女優觀月雛乃過從甚密，並指：「庹宗康就是因為搞了他，我們才會分手的啊」，對此，李婉鈺澄清帳號被盜用，而許久沒在螢光幕前露臉的觀月雛乃稍早表示不認識李婉鈺，更語重心長說：「寫這些也幫助不了誰，只會讓自己更受傷而已！」

觀月雛乃是台日混血兒，過去曾在拍攝的成人片中曬出中華民國駕照證明是台灣來的女生，自此聲名大噪，她曾透露念過復興商工，但上學三天後就休學，回台後她轉型成通告咖，上過不少綜藝節目聊性事，也客串過戲劇《住左邊住右邊》。

觀月雛乃外型火辣。（圖／中時資料照片）

觀月雛乃外貌美豔、身材火辣，曾傳出的緋聞也不少，除了庹宗康外，也傳和小禎前夫李進良關係親密，2014年她一度喊話想引退關微博，但不久又分享性感照重現江湖，近年她轉行當日文翻譯及導遊，雖然收入不如以往當藝人的時候好，但為了讓生病過世的外公放心，她仍相當享受當普通人的日子，今年6月她受訪表示跟朋友合開餐廳，但因疫情攪局只好一度關閉，後來才恢復營運，過去她身高163公分、43公斤，今年受訪則鬆口幸福肥，胖到62公斤。

觀月雛乃過去常上節目秀好身材。（圖／中時資料照片）

對於突然被李婉鈺點名和庹宗康有過親密關係，甚至是導致他倆早年分手的主因，據《三立新聞網》報導，觀月雛乃表示一頭霧水，不知道李婉鈺話中含義，接著更不悅指出有時間應該多拿來做公益，幫助需要的人才會對自己的身心有益，「寫這些也幫助不了誰，只會讓自己更受傷而已！」