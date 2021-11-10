漢來美食(1268)今（10）日公告10月營收，單月營收為2.85億元，月增27%、年減14%；累計前10月營收為22.38億元，年減19%。10月整體業績受惠振興五倍券的帶動，已回升至疫情前水準。展望後市，國內疫情趨並進入傳統餐飲旺季，餐飲市場回溫加上聚餐增加，漢來美食業續可望逐月成長。

隨著每天疫情指揮中心發布的本土染疫+0訊息累積已超過3週，顯示國內疫情受到穩定控制，國人的社交生活也趨於正常，民眾外出用餐大增。漢來美食統計，截至11月9日為止，全台旗下餐廳五倍券使用金額達3640萬元，預估至明年4月使用期止，可望超越5000萬元。

進入後疫情時代，民眾消費力道強勁復甦，漢來美食除迅速調整餐飲服務滿足民眾需求，更適時推出新品牌讓客人的選擇更加多元化，10月31日新品牌PAVO餐酒館隆重登場，打造輕奢慵懶的氛圍，以小酒館的價位，提供米其林背景的名門廚藝以及頂尖調酒師的特色原創雞尾酒，呼應餐飲需求轉變的新趨勢，開幕一週以來一位難求。

另外，為擴大服務的範圍，漢來美食的拓點也將再下一城，12月下旬將在新竹新增片皮鴨和上海湯包分店，全台餐廳數達44家。而高雄漢來大飯店45樓兩家餐廳鐵板燒及牛排館也將在12月底前以改裝後全新姿態服務客人，量能全開滿足各界期待。為迎來接下來年度的餐飲旺季，各品牌餐廳年節家宴及春酒尾牙旺年饗宴活動也提前開跑，到目前為止，高雄兩館宴會廳已接訂超過3000桌尾牙春酒，預估今年將會較去年有兩倍成長。