國內金融業對於新興市場債券趨之若騖，而這麼多國家當中，哪些是當下業者的最愛？答案揭曉，根據各大金控在截至九月底止於公開資訊觀測站揭露的資料，國內由五大旗下有大型壽險公司的金控領軍，對於包括拉丁美洲、東南亞、俄羅斯等地區在內的新興市場，合計公債及國營事業債券共曝險超過等值新台幣1.2兆，其中，拉丁美洲更是最集中投資的熱門地區，在拉丁美洲的投資曝險至少就已超過等值新台幣5000億。

而在此同時，近二個月來不斷傳出拉丁美洲多國央行為了壓抑通膨而升息的最新動向，包括秘魯、墨西哥、巴西、智利都已相繼出手大幅升息，其中墨西哥更是連兩升，這些國家為了壓抑通膨問題而升息，就是憂心不升息會讓外債問題更嚴重，導致財政惡化，而升息之後，固然債券的固定利息收益會增加，但另一方面必須考慮的，則是因為升息而導致的債券價格下滑的「價損」問題，因此，過去國內金融業不論是壽險或銀行，均盛情擁抱有高利差的新興市場債券，但在這個資金從寬鬆轉緊縮的交叉點，金融業者坦言，接下來要考驗的，恐怕是金融業必須拿出控制海外投資風險的因應對策。

倘若檢視新興市場的政府公債投資排名前五名裡，除了印尼以1690億為第二名之外，其他拉丁美洲在前五名裡，就包辦了四名，其中墨西哥的政府公債投資，更高居榜首，為2081億元，其餘依據曝險高低，依序是巴西、秘魯、智利，曝險介於550億至670億之間。至於其他獲投資的新興市場國家，還包括了哥倫比亞、巴拿馬、烏拉圭，以及印度，和歐洲的俄羅斯、羅馬尼亞、匈牙利、摩洛哥等，都可看到以大型壽險公司為主的國內金融業者投資身影。

金融業者指出，從壽險公司到銀行，大部分的金融業都有進行海外債券投資，而壽險公司由於資金水位龐大向來以海外市場為去化資金的重點市場，因此，也成為新興市場債券投資的領頭羊，投資部位亦最具代表性。

根據包括國泰金、富邦金、中信金、新光金、開發金等五家有大型壽險公司的金控在九月底所揭露的新興市場債券投資部位金額，大致介於等值台幣800多億至2500億之間，其中國泰金、新光金、富邦金為前三大，持有新興市場國家公債的部位，分別約2470億、2287億、1719億。這些國家的公債評級，也就是國家信用評級，除了智利在A至A+之外，其他則大多介於BBB至BBB-不等，至於巴西，則為BB-，已可說成為「非投資」等級。

而除了投資政府公債之外，國內包括壽險、銀行業者亦投資不少新興市場國營事業債券，亦即所謂的「類主權債券」，尤引人矚目之處在於，國內金融業者「有志一同」投資的，最夯的是投資石油、天然氣、電力等與能源相關的國營事業公司，再來才是投資國家銀行，像是印尼的國家石油、天然氣、電力公司，墨西哥的石油、電力公司，均重複出現在各家公司投資的名單之上。

根據上述金控在九月底揭露的數字，上述5家有大型壽險公司的金控，投資部位大致介於550億至1600億之間，其中以國泰金、富邦金、新光金為前三大，投資新興市場國營事業規模分別等值新台幣1588億、916億、813億。