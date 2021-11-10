興櫃生技新兵光鼎生技(6850)今日登錄興櫃，股價最高曾衝至66.3元，終場收在56元。光鼎主要製造銷售與技術服務於現代分子生物學相關研究及檢測所使用的儀器及卡匣耗材，百分百技術自主，並擁有生物分子光學偵測模組專利。

光鼎生技產品線橫跨現代分子生物學實驗流程，包括前端檢體採樣處理、PCR擴增、生物片段分析及數據整合等完整需求，提供全球客戶一站購足的服務與完整解決方案。

光鼎生技創立之初係為國際生技大廠(德國Qiagen，或稱凱杰)代工毛細管電泳精密元件起家，後於2009年自行投入研發，以毛細管電泳技術為核心，搭載專利光學模組，生產Qsep系列生物片段分析儀，搭配特用卡匣耗材以為銷售，為亞洲唯一毛細管電泳技術原廠供應商。

產品透過區域經銷模式販售至全球，服務範圍橫跨歐盟、北美、中南美、中東、亞洲、紐澳等地區，截至目前(2021年10月)於全球累積40餘間經銷商，產品銷售50多國，主要客戶包括提供「產前檢查」、「預防醫學」與「精準醫學」服務的基因檢測公司、流行性傳染病之臨床診斷用醫檢中心與醫院，以及生物科技等相關系所之學術機構與核心實驗室等等。

光鼎生技進一步優化分析軟體、設計開發直覺化的操作介面，輔以微型化機台，打造一般民眾方便攜帶、簡易操作的行動實驗室，將在多場域實現即時、現地的檢測，有利產品全面普及，並提升公司成長動能。