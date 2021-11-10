氣立(4555)前3季營收15.78億元，年增33.75％，稅後淨利2.07億元，年增80.60％，每股盈餘2.96元。其中，第3季單季營收為5.57億元，年增30.16％，稅後淨利0.76億元，年增54.61％，每股盈餘1.06元，營收與獲利皆創下近5年來的同期新高。氣立表示，今年的營收動能來自於舊客戶新訂單以及新客戶雙重增加所致。

根據德國機械設備製造業聯合會（VDMA）所公佈的報告指出，這兩年受疫情影響，歐洲經濟相對疲乏，德國在2020年全球機械貿易額約為1.05萬億歐元，銷量相較前一年銳減將近10％。而長期身為全球機械設備最大製造國的大陸則是首度超越德國，成為全球機械設備出口冠軍。從另一項統計數字中可見，2012到2020年大陸製造業全球佔比重從22.5％提升到30％。而大陸的製造業為何可以連續多年位居全球第一，主要原因就是其產業類別豐富所致；另外，智慧製造也是大陸從大到強一個相當重要的關鍵。

近年大陸在製造業上從原本的「中國製造」希冀轉型成為「中國智造」，同時也喊出「互聯網+製造業」的口號，也因此驅動一波製造業的換機潮。從大陸裝備製造業2020年整體營收規模達人民幣39.92兆元（約新台幣171.66兆元），年增4.89％的數字來看，大陸在設備汰換及成長上未來仍有持續向上攀升的空間。

目前氣立在上海松江及浙江平湖等二處生產據點的接單狀況均較去年呈現穩定成長的態勢，泰山廠也同步穩定供貨，目前接單狀況以及市場需求來看，氣立2020年可望繼續穩定成長，續創營運高峰。