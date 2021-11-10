10日日股走跌主因是，日企生產成本因原物料大漲而增加，獲利受到影響下，財報表現失色，投資人進而卻步。日經收29106.78點，跌178.68點或0.61%，並且連4天收跌。東證收2007.96點，跌10.81點或0.54%。

收跌13.1%的住友橡膠因大宗物資大漲，故下修獲利目標。另外，因為晶片短缺以及成本增加，電子公司Elecom也下修財測，股價大跌10.4%。

飲料製造業者麒麟跌6.23%，因緊急狀態實施社交活動受限下，季報未達市場預期。

不過，9日公布財報的日產汽車卻漲7.51%，主要因為調升全年財測幅度高達兩成外，還有新車款到位，以及缺車賣趁機減少激勵銷售方面的開銷，獲利可藉此提升。

遊戲業者Nexon飆升13.51%，受惠於大幅調升財測之故。同時，關西塗料漲5.2%，也是因為財報好看。

迄今，其實日企獲利表現可圈可點，日股可能很快就看漲。Okasan證券認為，根據這陣子的當地財報，季報獲利已超過預期的5.1%。

Monex證券也指出，日企獲利前景正在改善，相信日股很快將會反彈。