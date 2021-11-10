網家(8044)10月營收41.28億元，月增16％，年增31.06％，營收成長動能來自通訊電子新品到貨及消費者因應季節轉換的家電與保暖用品採購需求。累計前10月營收387.61億元，年增12.56％。

由於消費者引頸期盼許久的包含任天堂最新遊戲主機Nintendo Switch(OLED款式)與Google Pixel 6 和 Pixel 6 Pro兩款旗艦智慧型手機新品到貨，網家旗下PChome 24h購物上Nintendo Switch品牌旗艦館與Google品牌旗艦館業績皆較去年同期增長3倍，且做為Apple原廠唯一全系列產品授權經銷的電商平台，PChome 24h購物單月即賣出超越1萬只AirPods系列產品，展現亮眼成績。此外，隨著時序進入初冬，天候降溫有感，促使季節性家電買氣增溫，如空氣清淨機、除溼機、冷暖氣機、洗乾衣機等，家電品類銷售皆較去年同期增長2倍，以LG品牌旗艦館為例，其整體銷售成果亦同步走高，業績較去年同期呈2倍增長。

展望11月，進入傳統零售銷售旺季的大環境助益下，以及民眾消費習慣改變等利多，網家持續強化多元多屏的行銷力道，11/5-11/7於台北市華山文創園區舉辦互動活動與市集，不僅現場每日參與達上萬人，更帶動網站流量大幅提升3倍、業績為其他週末的2倍，透過O2O行銷活動，也成功推升雙11熱度。

PChome 24h購物身為最潮娛樂電商，11/1-11/9連續9天製作藝人直播帶貨節目，今晚將於小巨蛋舉辦連續第6年的「2021雙11PChome來了」演唱會，有效吸引不同客群眼球與參與感，預期可為品牌聲量與銷售成績再創高峰，打造熱度空前的雙11活動。