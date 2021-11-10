有「本土劇女神」封號的女星吳婉君，在戲劇圈闖蕩多年，2018年以《炮仔聲》分飾兩角的精湛演技，讓演藝事業再攀高峰，常在社群平台與網友分享日常的她，常曬出火辣養眼照讓網友眼睛大吃冰淇淋，歡慶38歲生日的她，更大方曬出全裸泡湯照，讓粉絲瞬間都暴動了。

吳婉君在臉書曬出泡湯的照片，只見她一絲不掛入鏡，更破尺度曬出背部全裸的照片，側腰一道刺青也因此曝光，接著只見她微微轉頭，刻意不看鏡頭，擺出招牌的甜美微笑，不僅性感指數破表，想必瞬間也融化不少粉絲的心，接著PO文表示：「Happy Birthday to me，祝我生日快樂～鵝～鵝」，正式迎接38歲生日的到來。

對此，粉絲紛紛留言獻上祝福：「好美~生日快樂，有生之日天天平安喜樂」、「我女兒跟妳一樣也是天蠍座唷，希望她長大能跟妳一樣這麼漂亮」、「生日快樂，有必要那麼性感嗎」，此外，演藝圈好友像是孫淑媚、王晴、吳玲山等人也逐一祝賀，一篇生日文短短２小時按讚數就破2萬，可見她居高不下的超高人氣。

吳婉君日前在instagram分享吃粥的影片，只見她抵不住美食當前的誘惑，一匙又一匙的把粥往嘴裡送，身穿U領運動上衣的她，根本包不住一對傲人的北半球，直接從上衣炸岀，更幾乎要貼在桌面上，尤其她不經意的彎腰，直接讓深不見底的一條事業線見客，讓所有人看的鼻血直流。