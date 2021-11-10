為宣傳公投，國民黨「青年民主戰隊」今天正式成軍，宣示在「捍衛公投權利」、「反對萊豬進口」等議題，青年朋友絕對不能缺席。黨主席朱立倫也到場勉勵，期盼青年要結合各地青年學生黨代表等，共同「拚公投、反萊豬，四項都同意，台灣更美麗」。

「青年民主戰隊」在國民黨青年部副主任須予謙、國際部專員吳亮儀領軍下，成員包含前青年團總團長陳柏翰、青年團總團長劉奕宏、黨副發言人楊智伃、楊植斗、前青年部副主任詹為元、立委林奕華助理郭音蘭、新北市黨部發言人蕭敬嚴、淡江戰略所學生湯棋媛、台北市前議員王正德辦公室主任陳俞亦等13人。

身兼國民黨革實院長的林奕華引用媒體民調表示，四大公投案中，57.8％同意「反萊豬進口」，其中30至39歲青年更有高達59％反萊豬，另歐洲許多年輕人也出於動保反對萊劑，顯示反對萊劑、反對萊豬是不分國界與世代的。

至於「公投綁大選」案，林奕華說，整體有56.2％同意「公投綁大選」，其中18歲至29歲有51.7％投同意票，30歲至39歲則有54.7％表達同意，凸顯年輕世代十分重視公投直接民主的權利，盼望投票能一次搞定，既節省納稅錢也能省下往返的交通費。

朱立倫表示，希望四項公投案都能通過，其中反萊豬、公投綁大選公投案是國民黨提出，至於珍愛藻礁、重啟核四公投案則是民間團體提出，國民黨共同尊重與協助，希望一起來通過。

朱立倫強調，台灣是民主社會，對於民間團體、在野黨提出的公投案，民進黨絕不可以鴨霸地全數否決，「絕無此事」，希望民眾年底共同站出來，用民意決定政策，這才是公投的真正意義。