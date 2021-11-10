9月12日凌晨4時許，新北市中和警察到中和區連城路處理一起車禍時，有幫派背景的21歲鄭姓男子，不顧2名員警在現場執行勤務，自小客車副駕駛座對空鳴槍並逃逸，員警見狀，立即開4槍反擊仍無法阻攔車輛離開，事後鄭男卻教唆張姓小弟頂罪，新北地檢署今依違反槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇、頂替等罪起訴鄭男等共7人。

起訴指出，9月12日凌晨4時許，鄭男等3人搭乘林男駕駛汽車與袁姓機車騎士發生糾紛，袁男為閃避鄭男等人的追車，逃至新北市中和區連城路428巷時，因不慎而擦撞停放路旁車輛而人車倒地，發生道路交通事故。

新北市警察局中和分局員警獲報前往前處理，在現場進行調查時，鄭男不滿袁男刻意站在現場員警旁，竟不顧員警在現場執行勤務，在小客車副駕駛座對空鳴槍，向袁男示威。

員警見狀上前盤查，鄭男乘坐的汽車卻拒檢而加速逃逸，員警朝車輛射擊4槍，但仍未能攔阻鄭男等人逃離現場，事後張男卻謊稱自己是開槍的鄭男向警方自首。

檢方痛批鄭男罔顧警方在事故現場執行勤務，目無法紀，公然持制式手槍在公眾通行道路射擊，嚴重危害社會安全及一般民眾生命安全，惡性重大，建請從重量刑。