為維護消費者權益，如果民眾在法案空窗期（今年1月8日～7月9日）完成汽機車汰舊換新，申請汰舊換新核退貨物稅期限將一律展延至2022年1月10日。

我國汽機車汰舊換新優惠原本為今年1月7日到期，但貨物稅條例修正草案直到今年5月底才完成三讀並上路，延長汰舊換新優惠期限至2026年1月7日，而財政部在今年7月9日才發布子法規。

因上半年修法牛步，在法規空窗期間購車的消費者更是霧煞煞，自5月以來，不少民眾致電五區國稅局詢問汽機車汰舊換新規範。

依照貨物稅條例規定，原本消費者申請退稅時間為完成汰舊換新次日起6個月內。

財政部指出，考慮到法規空窗期間的消費者權益，我國在子法規訂定，只要是在今年1月8日到7月9日間完成汰舊換新者，因應信賴保護原則，申請退稅時間一律以7月9日做為計算時程基準點，等於空窗期間完成汰舊換新者，退稅期限皆展延至2022年1月9日，因當天適逢例假日又順延至1月10日。