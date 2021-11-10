迎接雙11購物節，中華電信MOD於10日宣布，攜手東森購物打造「雙11超殺購物專區」，購物專家介紹上百種美妝、精品、家電、零食等百貨商品，並祭出雙11限定5折商品。

中華電信MOD、Hami Video也獨家獻映多部熱門影劇作品，全網首播公視時代生活大劇《茶金》，4K畫質精緻還原台灣茶商輝煌歲月，以及院線熱映且全球累積60億票房，並集結好萊塢重量級卡司所打造太空史詩鉅作《沙丘》。

中華電信MOD與東森購物聯手推出MOD「雙11超殺購物專區」，11月11日前每晚8~10點播出「超狂開倉?剁手天天刷」Live購物節目，開賣上百種豐富商品。中華電信寵客推出雙11限定優惠，活動期間凡於「您消費我加碼」專館購物即贈下午茶兌換券，11月11日當天再祭出全面五折剁手優惠。

MOD、Hami Video於雙11期間陸續上架多檔旗艦電影及戲劇，電影咖不容錯過的太空科幻神作《沙丘》上映後火速席捲全球，狂掃破60億台幣票房成績，被譽為年度必看史詩大作。公視年度壓軸大戲《茶金》集結眾硬底子人氣演員，由金鐘陣容連俞涵、郭子乾、溫昇豪、薛仕凌領銜主演，重現台灣茶葉輝煌歲月，演繹台劇史上最好看的商戰風暴，自11月13日起每週六晚間11點上架2集，全網首播。

電影類別更獨家上映韓國災難喜劇電影《天坑》、《刺客密令》、《為你找個家》、《逃出摩加迪休》等，並搶先特映《奔馳吧！小馬王》、《止水》、《陪我玩》等精彩好片，其他還有《密弒遊戲2：勝者危亡》、《無限殺戮日》、《汪汪隊立大功電影版》等不同類型節目。