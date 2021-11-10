中華電信10日宣布攜手中華郵政、華碩文教基金會共同舉辦「偏鄉傳愛e同守護」捐贈儀式，由中華郵政捐贈2800台汰換電腦、華碩文教基金會重新整修成200台再生電腦，搭配中華電信提供的一年寬頻上網服務，幫助均一平台教育基金會所推薦的新北市、苗栗縣及屏東縣共42所國中小學，讓偏鄉學子既有機會享受多元學習，也擴大循環再利用的意義，並且落實節能減碳的永續行動。

中華電信公司長期以來致力落實5I SDGs（我愛SDGs）倡議，接軌聯合國永續發展目標外，也實踐以核心技術、資源、能力與特色，協助解決社會問題的環境、社會、公司治理（ESG）策略，真正追求永續發展，這次的三方合作就是落實公司「I學習」、「I環保」的倡議。

中華電信副總經理張世忠表示，中華電信一直以來對於助學偏鄉學童不遺餘力，與輔仁大學台灣偏鄉教育關懷中心所合作的「伴您好讀」社區網路課輔服務超過十年，透過網路取代馬路，已幫助超過3100位偏鄉學子線上學習、完成課業，並有逾百位學子考上國、私立大學，克服偏鄉限制、成功翻轉人生。

張世忠強調，面對疫情衝擊，中華電信透過優質資通訊服務，協助學子停課不停學，積極縮短數位落差、弭平城鄉差距、創造數位機會，讓學子不僅可透過網路學習，還能上網搜尋、學習多元資訊、與世界同步；同時再生電腦，有助節能減碳、刺激循環經濟，估計回收2800台電腦、製成200台再生電腦的行動，可以減少逾70 噸的溫室氣體排放，換算一年約可減少砍伐6500棵樹木，有效促進環境永續。

中華郵政協理藍淑貞表示，自從新冠疫情爆發後，數位學習已成為教育新常態，電腦是不可或缺的重要配備。中華郵政公司全國1299 個 營業據點，每年均會定期汰換電腦，這次合作讓再生電腦不僅可延續物命，協助偏鄉地區的學生停課不停學，縮短城鄉教育差距，消除地理空間的障礙，貫徹「關懷人文、友善環境」的企業理念，實踐資源循環再利用，環境永續的發展目標。

華碩文教基金會執行長魏杏娟表示，有感於電子廢棄物逐年生成，華碩以關懷地球與社會的初心，欲成為綠色企業的表率。基金會長期致力於縮短數位落差，希望這些再生電腦可作為偏鄉學童持續學習的橋樑，為當地挹注更豐厚的遠距教育能量。

張世忠強調，身為國內電信服務的領導業者，中華電信始終堅持用科技協助偏鄉、弱勢族群，接軌數位時代，「偏鄉傳愛e同守護」捐贈希望能串起企業界、教育界協助偏鄉學子、友善環境的「善的循環」，提供學子更主動運用再生電腦、高速網路，進行多元學習、愛惜資源、保護環境的正面力量，一同以行動積極落實永續作為。