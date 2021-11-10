代工大廠和碩董事長童子賢今天表示，元宇宙（Metaverse）還沒有精確的定義或產品，對於5G、元宇宙等新科技進展，台灣算是站在一起討論未來的領先群，對台灣周邊、IC和硬體等公司而言充滿商機。

童子賢今天出席TCCF創意內容大會國際趨勢論壇，以「請登入元宇宙：創意內容產業新浪潮」為題分享看法。

他說，元宇宙是近來非常夯的名詞，隱含變遷、不穩定、穿梭在兩種情境之間的意義。目前元宇宙還沒有非常準確的定義或產品，是相當先進的概念，台灣對於5G、元宇宙、數位城市等新科技的進展沒有落後，算是站在一起討論未來的領先群。

童子賢認為，元宇宙的發展就像習慣地心引力一樣，隨著科技逐漸進步，人們身邊累積很多虛擬事物而不自覺。透過最新的5G網路和虛擬實境（VR），遠端事物看起來就像實際接觸一樣。

童子賢指出，繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）和很多繪圖技術公司如果因為元宇宙產業蓬勃發展而帶來龐大商機，他一點都不覺得訝異。隨著元宇宙發展，晶圓代工廠台積電需要製造更多晶片，台灣從周邊、IC到硬體等公司都會充滿商機。

他盼望元宇宙能帶來更多想像力和美好事物，也期待這些創意不要只變成少數人的商機，而是能分享給所有參與者和數位公民。

台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾說，元宇宙透過人工智慧物聯網裝置打造，其中使用的晶片本來就是台灣強項。未來如何做到隱私保護、分辨假消息，台灣有領先全世界的指標和成功範例；台灣在資料治理和法規的發想，已經有很好的平台存在，這些平台串連起來，可以支持內容產業發展。

音樂製作人陳珊妮也樂觀看待元宇宙發展，她表示，元宇宙可以打破資本和階級，所有年輕創作者可以思考如何儘量熟悉跨領域產業，是很好的機會點；如果能結合不同產業和技術，創造新東西，會是一個可以重新打破規則的年代。（編輯：張均懋）1101110