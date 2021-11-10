健身房World Gym宣布，13日起恢復提供毛巾。（示意圖／Shutterstock）

World Gym健身房2日以經營環境嚴峻為由，不再提供毛巾，引起會員憤怒，業者今突然公告，11月13日起恢復提供毛巾，這段時間受影響的會員，將免費提供1次InBody身體數值檢測。

World Gym健身房今(10日)在官網宣布，11月13日起在原有提供毛巾服務的俱樂部，恢復提供毛巾，對之前造成會員不便，深感歉意，另對於前段時間受影響的會員，將免費提供1次InBody身體數值檢測，使用時間從12月1至31日止，若已辦理會籍終止，可至全台任一分店，辦理會籍回復且無需收取任何費用。

連鎖健身房World Gym在11月2日宣布不再恢復提供毛巾服務，並指會員可在30天內提出會籍異動或會員終止，消息一出後，引發會員不滿，質疑World Gym片面違約，「應該先賠償顧客，再談解約」，北市法務局指出，從疫情以來，World Gym不提供毛巾，就接獲許多申訴，2日公告後，光1天就收到百件申訴。