第14期疫苗11日至12日開放預約。（北市府提供／楊亞璇台北傳真）

北市推23家醫院預約、15處「隨到隨打」。（北市府提供／楊亞璇台北傳真）

北市推23家醫院預約、15處「隨到隨打」。（北市府提供／楊亞璇台北傳真）

北市副市長蔡炳坤說明14期疫苗施打規畫。（北市府提供／楊亞璇台北傳真）

第14期疫苗即將開打，除中央預約系統外，台北市政府10日宣布，推出23家醫院預約門診掛號，讓忘記意願登記的民眾預約，同時也推出15個接種點「隨到隨打」。

台北市副市長蔡炳坤10日於台北市防疫記者會表示，截至目前北市疫苗接種覆蓋率，以在地接種地來看的話，第一劑達86％、第二劑覆蓋率46％；若以戶籍地來看，第一劑覆蓋率73％，第二劑41％。

蔡炳坤表示，14期接種已經準備好，11月11日到12日兩天時間開放預約，包含莫德納、AZ、BNT三種疫苗可預約，他也提醒，現在第一劑與第二劑間隔時間縮短，莫德納、BNT只要4周，AZ只要間隔8週，接種時間從13日到24日，長達12天，提供量能超過40萬，足夠大家預約。

對於有民眾沒有上去意願登記，因此沒接收到預約通知，或是錯過預約，蔡炳坤指出，北市再提供貼心服務，除了按照中央所需求的預約提供，也協調北市23家醫院推出特約門診，每個醫院量能不同，有個甚至包含高端4種疫苗都可預約，有的醫院2、3種。

蔡炳坤補充，針對民眾有緊急需求或掛號已滿的狀況，也已協調15家醫院「隨到隨打」，其中部分為院外中型接種站，但希望大家以預約為主，隨到隨打施打疫苗則希望與預約的疫苗同步，比較不會亂掉。

蔡炳坤也公布，第14期新增一個點在內湖，請慈濟內湖聯絡處，把場地提供讓內湖地區接種，也感謝醫師公會、合約診所，進到接種。

對於春節返台檢疫措施，中央要改為「7＋7」是否造成基層困擾？蔡炳坤說，早上指揮中心會議才通過10＋4SOP 大家都詳細規畫好了，中央已經提出調整，必須因應，進行SOP修正。

蔡炳坤表示，中央已經有來通知，周五要跟地方進行近一步討論，今天早上把所以問題更詳細列出來，周五一項一項跟中央討論，希望相關做法有明確指引，等到周五中央訂定後，會將北市相關指引進一步說明。