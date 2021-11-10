Sehemu ambayo imefichwa siri iliyoko katika sayari nyekundu (Red planet) na tukitaka yote kujua katika sayari hiyo ya Mars ipo katika mji wa Misri (Egypt).



👉Kwa mujibu wa huyu Boriska Kipriyanovich Pyramid ya Giza (Pyramid of Giza) ina mambo ya siri sana katika sayari ya 👇 pic.twitter.com/SfO5ZFTIBk — Mkomonisti Wa Twita (@mkomonisti) February 24 2021

據《太陽報》9日報導，1名自稱前世為火星人的俄國天才男子，表示埃及的人面獅身像擁有改變地球生命的秘密。只要打開這座古老的紀念碑，就會揭示人類未來的藍圖。

打從11歲起，基普里亞諾維奇(Boriska Kipriyanovich)驚人的太空知識就讓全球科學家感到驚艷。他說，他前世是1名火星人，與「他的同胞」住在火星之上，今生重生到地球為的是拯救人類。他還表示，上輩子曾以火星太空人的身分，飛到埃及並和古埃及人展開密切交流。

他說，當吉薩大金字塔的人面獅身像秘密被解開時，地球上的生活將迥然不同。關鍵就在獅身像的耳朵後方；「當人面獅身像的秘密被解開時，人類生活就會發生變化。在他耳朵後方有一個打開的機制，但我不太記得了」。

他也提到，「當我是火星太空梭飛行員時，兩種物種在火星爆發戰爭並摧毀了該星球」。他與其他人一起重生在地球上，這些倖存者來地球是為了拯救人類脫離同樣命運。

他談到，許多火星人到了35歲就會停止衰老。他們個子高、科技發達，能夠進行星際旅行。「我還記得大約是我14、15歲的時候，火星一直處於戰爭，我不得不和我的朋友一起參加時光旅行」。

他補充，「我們乘坐圓形的飛船進行時空旅行，但有時我們則搭乘三角形的飛機觀察地球生命。火星飛船非常地複雜」。火星人呼吸的是二氧化碳，所以來地球時要攜帶二氧化碳才能維生。

基普里亞諾維奇的母親則說這孩子生有異相；兩周大的時候就能在沒有任何支撐的情況下抬起頭。生下來才幾個月就能說話，1歲半的時候就能閱讀跟繪畫。

幼稚園時期，老師們都為這孩子驚人的寫作、語言天賦與驚人的記憶力感到震驚。儘管從未有人教導各行星系統的知識，但他就是能談論火星、外星文明與太空奇觀。對太陽系的癡迷持續整個學期，直到有一天他跟父母說自己前世是火星人。研究人員則形容，他是一個害羞的年輕人，智商高出一般人的水平。