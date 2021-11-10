全球半導體短缺，推高了從汽車到智慧型手機等產品所需晶片的價格和需求，德國晶片製造商英飛凌周三公布上季營收季增10%的好表現。

總部位於慕尼黑市的英飛凌第四財季(7~9月)營收成長到30.07億歐元(約34.7億美元)，優於前一季的27.2億歐元，也優於分析師預期的29.3億歐元；並較去年同期增加了20%。

上季獲利季增89%，來到4.64億歐元；每股盈餘為0.36歐元；毛利率為41.2%。

執行長Reinhard Ploss在聲明中說，公司繼續擴大製造能力，包括在矽，以及化合物半導體的碳化矽和氮化鎵。

英飛凌曾在上個月表示，明年投資金額將高達24億歐元，高於今年的16億歐元。

該車用半導體大廠2021財年營收增加29%，來到110.6億歐元。

英飛凌還預期，在固定匯率1.2美元兌1歐元下，2022財年營收將在122億至132億歐元間，符合預期。

歐洲競爭對手意法半導體，此前也公布了樂觀的獲利財報。