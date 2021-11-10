AES-KY(6781)前3季稅後盈餘為18.23億元，已超越去年全年獲利，每股盈餘為23.06元，由於電動兩輪車及儲能系統電池需求強勁，AES-KY 10月合併營收為10.62億元，月增1.1%，AES-KY表示，目前公司訂單及生產狀況良好，下半年會比上半年好。

受惠於輕量型電動載具需求暢旺，以及中大型工業儲能系統電池模組應用在相關領域的需求持續增溫，AES-KY獲利持續穩健成長，第3季合併營收29.18億元，年增率52.53%，營業毛利10.52億元，年增率59.76%。歸屬母公司稅後盈餘6.1億元，較去年同期大幅成長120.51%，單季每股盈餘7.14元。

AES-KY前3季合併營收83.42億元，年增率111.45%，歸屬母公司稅後盈餘18.23億元，獲利已超越去年全年，每股盈餘為23.06元。

儘管今年以來電子供應鏈飽受長短料困擾，且大陸供電不穩定，但AES-KY營運維持穩定成長，10月無畏十一長假，單月合併營收10.62億元，月增1.1%，累計前10月合併營收為94.11億元，年成長85.63%。

AES-KY表示，目前訂單及生產狀況良好，唯必須克服貨運問題，公司以持續擴增新客戶、市場佔有率為目標，在研發能力與一站式客製化解決方案的優勢下，克服國際外在環境挑戰，致力提升長線獲利能力，維持成長動能。