二次光學稜透鏡廠雷笛克（5230）公布第三季財報，雖受汽車晶片短缺、大陸限電等因素干擾，但隨著主要機台稼動率接近滿載，拉高汽車相關比重之下，雷笛克上季獲利2029萬元，年增2103％、季增35.26％，攀升至最近12季新高，每股稅後純益0.43元。

累計雷笛克光學今年前三季獲利4241萬元，與去年同期赤字財報相較，順利轉虧為盈，前三季每股稅後純益0.9元，已賺贏過去二年獲利。

雷笛克是全球少數獨立型光學稜透鏡廠商，自2013年開始切入LED車燈領域，目前國際間、中國大陸的LED車燈廠有七成以上，均為雷笛克的客戶，尤其大陸第一大LED車燈廠華域視覺科技（前身為上海小糸）在大陸的市占率達28％，雷笛克已經開始小量交貨，預估明年第二季放量，可望拉高對陸LED車燈龍頭市佔率。

雷笛克統計，今年上半年汽車營收占比約15％，下半年有機會攀升至17％，隨著汽車晶片荒有望於明年逐漸緩解，雷笛克預期2022年、2023年汽車相關比重可望攀升至25％、30％，展望2022年，公司預期度過第一季傳統淡季之後，在汽車領域的布局可望展現爆發力。

雷笛克同時公布10月營收，無懼於長假、限電干擾，單月營收達9740萬元，僅月減2.85％、年增10.3％，為連續第十個月繳營收年增成績單，累計今年前十月營收達9.62億元，年增17.3％。