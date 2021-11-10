土地市場熱到紫爆！新北市新店「大台北華城」上的佔地近11萬坪土地，也伺機喊賣！第一太平戴維斯今（10）日宣布，將接受委託辦理公開標售作業，以底價8.98億元，於明年1月 7日，公開標售。

第一太平戴維斯今天表示，位於新店區秀岡段萬坪住宅區土地，將公開標售，第一太平戴維斯受中央存款保險公司委託辦理新北市新店區萬坪土地公開標售，標的鄰近康橋國際學校，總標售面積約10萬9039 坪，非常適合打造大型優質低密度、高隱私的住宅社區，底價為8.98億元。

第一太平戴維斯資深協理丁玟甄表示，位於新店的「大台北華城」，素來享有高級別墅聚落美名，與陽明山齊名。其磅礡山景、綠意樹海讓居住宅環境幽靜安寧，各區獨立開發設立警衛崗哨進出管制嚴格，給住戶極高的隱私，加上可快速抵達台北市敦南及信義商圈的交通優點，受到名人雅士、明星及商界名流的青睞，有不少擁護客群。

丁玟甄表示，該區域統稱為大台北華城，實則包含了大大小小十數個社區，包括秀岡山莊區、華城特區、禾豐特區、潤泰華城區、歐洲印象區、青山鎮等，多家知名建商在此推案展現自身規劃及打造層峰等級需求豪宅、別墅的實力。

負責標售執行的第一太平戴維斯資深協理沃仁方表示，台灣這兩年受中美貿易戰及疫情控制得宜的帶動下，包括台灣高科技廠及國外公司紛紛提高在台灣的生產及研發布局，也牽動二十年來最大的資金回流，推升不動產的投資量能，其中也包括了住宅產品。

本次標售的新店區秀岡段土地，位處華城特區與秀岡特區之間，土地總面積高達10萬坪，其中超過46000坪的第一種住宅區土地，分為14個街廓，可採分期分區開發，是目前雙北市少見的大面積住宅用地，預計可規畫百棟以上的具山景之低密度、高隱私住宅，出入道路單純可設立獨立的社區管制崗哨，打造高隱私性的景觀住宅社區。