勤業眾信（Deloitte）聯合會計師事務所10日舉辦「2021年勤業眾信數位力量論壇-擁抱人工智慧，馳騁疫情大時代」，企業應把握「創新與治理」及「架構與人才」兩大重點，以整合化思維重新建構未來新的營運模式，將「數位力量」列為變革創新、克服挑戰與善用新機遇的核心利器。

勤業眾信聯合會計師事務所總裁柯志賢表示，數位轉型成功要素主要有三，分別為「妥善評估」、「對症下藥」、「目標明確」。

柯志賢指出，疫情突顯企業數位轉型之急迫性與必要性，而人工智慧、雲端運算與物聯網等新興科技也已成為數位轉型策略的關鍵技術。數位轉型工作牽涉面向甚廣且成本頗高，但確實執行之後也可能因此連結不同產業，進而建構出新的價值鏈，開發商業新契機，因此執行數位轉型策略之初皆須通盤考量、謹慎規劃，方可兼顧企業組織發展，順利達成轉型目標。

全國商業總會科技與數位應用委員會主任委員劉先覺表示，為協助企業導入AI、進行數位轉型與建立資安防護機制，商總特別成立AI 科技與數位委員會，在「資金、人才與技術」三管齊下，協助旗下140多個產業公會企業，跳脫框架與時空藩籬，期望達到「普惠AI」的目標。

勤業眾信聯合會計師事務所數位轉型服務負責人溫紹群表示，在過去對多數企業而言還只是趨勢話題的AI，如今已經在許多企業內落地，包含金融、製造、高科技、消費乃至醫療產業都能看到AI應用落地的實績與案例。

面對全球圍繞AI開展的數位轉型，勤業眾信建議企業領導人應把握「創新與治理」及「架構與人才」兩大重點。

隨著AI演算法的應用層面越來越廣泛，「創新與治理」的意涵在於企業如何定義問題，在演算法與資料層面持續創新，並在演進過程中保持一定程度的容錯能力與監控調整，同時資料蒐集、處理與應用的治理、隱私、偏誤與道德議題，也是企業在運用AI時不可不慎重之處。

「架構與人才」則涵蓋了企業在數位轉型的過程中，如何達成組織、資料與系統架構三方面的現代化以支持數位化進程，同時也要評估內外部人才的能力與委外策略以保持組織運作的動能。當企業對於上述兩大重點有所把握，就能掌握數位化的力量，在風險與機遇不斷的疫情時代乘風破浪、屢創高峰。

台灣人工智慧學校校務長蔡明順表示，產業AI化發展已從單點技術驗證與示範專案，進入實際場景導入及落地商轉，愈來愈多企業、學研組織、政府部門將AI視為未來十年最重要的數位轉型途徑。

勤業眾信聯合會計師事務所風險諮詢服務副總經理許梅君表示，根據勤業眾信《2021企業數位轉型調查》報告，超過三分之二的受訪者指出，未來五年內沒有數位化的組織恐將「被消滅」。顯見，數位化在企業營運策略中扮演的角色，已由推動者轉變為核心思維；而隨著AI應用已逐漸成熟，早期採用者的競爭優勢將更難保持，建議企業運用AI進行數位轉型，若「組織、策略、系統、流程」面面俱到，方能打造應對變革、抵禦威脅和善用新機遇的韌性企業。

AWS香港暨台灣區合作夥伴部門總監暨台灣銷售總監翁宇強表示，在全球局勢劇烈變化下，有調查顯示八成以上企業開始導入AI與機器學習（ML）技術。資策會產業情報研究所資深產業顧問詹文男認為，台灣產業數位轉型腳步較其他地區相對緩慢，政府需帶頭推動產業數位轉型，同時掌握設備投資的稅賦抵減及優惠，降低障礙與風險，全面提升整體產業的數位競爭力。

玉山金融控股股份有限公司科技長張智星表示，AI可將釋放的人力運用在更有價值的業務上，以玉山智能金融處為例，主責AI技術研發與導入外，也扮演著數位技能的輸出中心，透過教育訓練在全行單位埋下數位轉型的種子，達到科技賦能的效果。而多元的選才與用人，更可在彈性且開放的環境橫向融通、跨組參與，促成友善的工作場域，激盪出諸多創新解決方案。