大多數民眾想到嘉縣新港鄉多會想到新港奉天宮，許多人到新港是為拜媽祖而來，新港鄉公所為將「香客變遊客」找出一村一特色編纂成書，規畫12條跳村新玩法，可創造出文創、農村、社造、藝術、宗教等主題，讓民眾來新港不再只有鴨肉羹跟媽祖。

新港鄉是典型農村，種植稻米、番茄、彩色甜椒及洋桔梗等為大宗，鄉內的奉天宮則是著名媽祖廟，除此之外還有許多歷史悠久的古蹟廟宇，也有不少在地文創包含香藝文化園區、板陶窯、頂菜園等。

新港鄉長林茂盛說，2016年時首次出版《哩賀！新港》旅遊書，讓民眾騎著自行車或機車，沿著書內推薦的路線就能「跳村」旅行，體驗不同村落的特色，近幾年來新港有許多不同的特色店家、青農出現，因此陸續再版，目前已是第三版，盼能透過此書推廣更多新港在地特色給民眾。

林茂盛表示，日前有南華大學文創系師生要到新港參訪，希望讓學生對文創有概念，公所依照旅遊書內的介紹安排板陶窯、頂菜園跟奉天宮三個地點，從板陶窯出發看廟宇藝術交趾陶跟剪黏的發展及緣由，再到頂菜園看人文與藝術結合、農村特色、園區營造創意及地方創生的發展跟由來等，最後回到奉天宮看廟宇藝術及宗教文化。

鄉長助理江雅琪說，安排行程時會以參訪團體需求為主，無論是藝術、農產品、宗教廟宇或是地方創生等主題都可以安排出帶狀的路線，也會依照季節安排，例如現在盛產芭樂、香瓜，過一陣子盛產洋桔梗，都可以安排在路線中，書中也有清楚介紹哪個季節出產什麼水果，對旅客來說十分方便。