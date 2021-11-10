大陸外交部發言人汪文斌：美議員乘軍機訪台灣，同台獨一起玩火終將引火焚身。（中國外交部網站資料照）

大陸外交部發言人汪文斌10日主持例行記者會。就美國國會議員乘坐軍機訪問台灣一事表示，美國會有關議員訪台嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，中方對此堅決反對，已向美方提出嚴正交涉，要求美方立即停止與台開展任何形式的官方往來，不向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號，以免嚴重損害中美關係和台海和平穩定。

汪文斌指出，台灣是中國領土不可分割的一部分，一個中國原則是不可撼動的國際關係準則，中國實現統一是不可阻擋的歷史潮流。台灣海峽阻隔不了包括台灣同胞在內的14億多中華兒女實現國家統一的浩蕩洪流，少數台獨分子和外國政客的拙劣表演，不過是中國統一進程中的幾道雜音，絲毫改變不了全世界180多個國家堅持一個中國原則的牢固格局。

汪文斌敦促美方有關議員認清形勢，與台獨勢力勾連是危險的遊戲，同台獨一起玩火終將引火焚身。一切同中國統一大勢相對抗的冒險和挑釁行徑，如同蚍蜉撼樹，註定以失敗告終。