苗栗縣消防局為提升救災救護品質，有效縮短受理民眾報案至派遣出勤時間，花了2年建置提升119報案指揮系統，未來民眾可以透過手機APP報案程式，迅速顯示所在位置，瘖啞人士也可以用簡訊方式報案，並在受理後的第1時間，通報轄區分隊出勤，苗栗縣長徐耀昌10日實地視察新系統運作狀況，肯定消防局爭取寶貴的救災救護時效作為，確實提升服務品質。

苗栗縣長徐耀昌親自體驗新的119報案APP。（謝明俊攝）

消防局長徐新淵指出，消防局啟用這套新式受理報案指揮派遣系統後，平均受理每一案件後至派遣出勤，縮短時間近2分鐘，顯示這套系統確實發揮時效功能，並且能夠提供多種不同報案模式，更符合不同民眾報案需求。

消防局人員實際操作119報案APP。（謝明俊攝）

瘖啞人士可利用新的119報案APP中簡訊報案功能。（謝明俊攝）

消防局指出，近幾年來，苗栗縣各種交通事故、急病、火災及山域事故等報案求助案件日增，消防署先前於2009年所建置的119指揮派遣系統業已老舊，影受理報案時效及準備性，消防局因而從2018年開始，配合消防署更新指揮派遣系統軟硬設備，以及相關科技應用功能，以2年總經費1711萬元完成更新提升專案，其中縣府自籌款3成約6百萬元。

新的119報案指揮系統可以同步通知出勤分隊出勤。（謝明俊攝）

消防局表示，這套新系統能提供更穩定且不中斷的報案電話，有效輔助119勤務中心執勤人員派遣決策，提升災害現場執行救災救護作業效率及救災人員安全，有效掌握黃金救援時間。並且搭配新的報案手機APP，可以提供民眾不同的報案方式需求，並且精確顯示報案人所在位置，尤其是在山域事件求救時，更能發揮功能。

縣長徐耀昌表示，時代演變災害多元且複雜化及科技日益千里，各項受理、派遣、通報及管制等流程以電子e化作業進行，共享資源提升資訊準確性，確實提升縣民救災救護需求服務。