藝人譚艾珍之女、同時為作家與演員的歐陽靖，與交往5年的日本攝影師RK去年登記結婚，並在去年3月宣布懷孕，當時她返台待產卻因疫情關係跟老公分隔兩地，產後老公因不認同來台須隔離14天的政策而始終沒飛來探望母子倆，在台灣跟母親相依為命養孩子的歐陽靖，不時在社群分享親子日常，今天突po文表示「懷孕前的所有照片檔案都消失了」，但認為是一個人生新啟示，也坦言「回不去了」。

歐陽靖臨盆前回台待產，但老公RK因疫情與工作的關係，讓歐陽靖在沒老公陪伴的情況下生下了兒子「新醬」，而歐陽靖也因為東京疫情嚴峻，為了保護孩子，選擇繼續待在台灣，跟RK這樣形同僵持並分居兩地的狀態，維持了近2年，她在去年底也公開發文談論婚姻狀態，認了跟丈夫失和，但也表示即使RK不諒解，她也不後悔選擇留在台灣，「這是身為一位『母親』的正確決定」。

如今新醬在媽媽與外婆的陪伴下，健康地長大，今天歐陽靖po文，笑稱自己手機裡只有幾百張照片，實在不太像一個媽媽的手機，理由是因為兒子看到她的手機就會搶，不給玩就哀嚎還趴地痛哭，比被家暴還誇張，但奇怪的是新醬不會搶阿嬤的手機，所以只能靠阿嬤掌鏡，歐陽靖很少幫他拍照。

除此之外，歐陽靖表示照片少還有另一個原因，就是懷孕前的照片檔案都消失了，連雲端都沒有，過去十年無論在台灣還是到世界各地旅行，甚至跑馬拉松的照片，「全部都在一年多前、我回台灣後的某天神秘消失」，而這麼重要的回憶，她卻沒有很積極想去修復，反倒心想：「或許是邁向新人生的啟示吧？」。

如今都是看到朋友貼海外旅行的舊照片，想到自己一張都沒有留存，所以也沒得po，只有偶爾臉書、IG跳出回顧，歐陽靖才想起2年前她人在哪裡，於是記憶越來越模糊，甚至都快忘了某些人事物，「我本來就沒有蒐集任何東西的習慣，現在連回憶都let it go...」，歐陽靖覺得自己實在是個很擅長斷捨離的人，「有些日子已經回不去了，人生只能向前，聽起來無奈，但也是覺悟」，只慶幸那些人生經歷，她早已經寫成書了。