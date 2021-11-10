民進黨全代會週日登場；民進黨高層表示，今年全代會主題「穩健執政、台灣有力」，並首度邀請行政院長蘇貞昌執政成果報告，身兼黨主席蔡英文總統再次重申關於年底公投「四個不同意」的目標，鼓勵民進黨要連結社會力量，持續擴大溝通能量，讓台灣更有力。

今年適逢民進黨創黨35週年，民進黨高層指出，這次全代會開幕式特別擴大邀請各界貴賓，除了全國黨代表與黨公職出席外，特別邀請了各縣市黨部的執評委與鄉鎮市長縣議員，及社團界的意見領袖，邀請大家出席觀禮開幕式，展現民進黨作為執政黨，重視本黨與社會力連結的態度。

黨政高層指出，年底有公投挑戰，蔡英文主席會在致詞中強調這幾年執政的階段性成果，尤其這兩年面臨全球疫情的挑戰，台灣不但維持了經濟成長，許多經濟指數也都表現良好。這不僅來自於全民在防疫上的共同努力，更是政府穩健推動各項政策的成果。

他指出，除了社會力，民進黨也邀請友黨貴賓參與開幕式，包括台灣基進黨主席陳奕齊還有前立委陳柏惟，以及無黨籍立委林昶佐，民進黨會持續與友黨合作，共同努力壯大台灣、守護台灣。

他表示，之前台中市第二選區發生陳柏惟立委被罷免的遺憾，民進黨已經提名林靜儀參加補選，全代會中，也會安排陳柏惟、林靜儀，請大家為兩人加油的橋段，象徵民進黨與友黨攜手合作，最後由蔡主席授戰旗給林靜儀候選人。