高雄發大財？楠梓房市最近儼然洗了三溫暖，在喜迎「護國神山」台積電進駐投資設廠的利多之際，房價聞「積」起舞攻上2字頭，甚至屋主惜售秒收手。

房仲業者指出，台積電進駐高雄設廠正式拍板定案！早在今年中旬，市場傳出台積電將進駐高雄的聲浪後，高雄房市就隨護國神山隆起一波的市場熱潮。

業者表示，由於台積電即將落腳楠梓中油高雄煉油廠舊址，根據台灣房屋集團統計，楠梓區房價從去年每坪均價15.3萬元，至今年每坪均價來到16.2萬元，漲幅達6％。

除了楠梓區，屬於第一圈受惠區的左營區與橋頭區，房價同樣漲聲響起，都出現1.4~1.8％的漲幅。

除了成屋市場表現亮眼，高雄預售市場價格也跟著「聞積起舞」。

台灣房屋集團趨勢中心觀察，2021年楠梓區成交的預售屋，實價登錄資料顯示，指標案如「聯上捷運之星」，今年初的10樓每坪成交價約為14.9萬元，而9月份最新單價達16.5萬元，短短一年不到，價漲一成。

另外一個建案「銳揚天鵝堡」，13樓頂樓戶交易，今年初每坪行情18.4萬元，9月同棟同樓層最新成交價已上漲到24萬元，若兩戶銷售條件相當的情況下，光看帳面價增已三成！