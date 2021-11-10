盛弘醫藥（8403）旗下小金雞10日宣布成立「哈佛健康管理中心」，集團董事長楊弘仁表示，將打造精準健康產業生態系，結合獨家技術與先進科技，建置全新型態健診場域。

「哈佛健康管理中心」首波將開設有別於傳統醫學的「功能醫學門診」，引進嶄新、無輻射線的「全自動乳房掃描儀」，挾獨家基因檢測資料庫衍伸之「端粒檢測」服務，搭載專屬健康平台「精準數位健康APP」進行統整及追蹤，讓民眾的健康再升級。

精準健康去年以換股方式參與經營「富醫健康管理公司（富醫）」，目前已擁有桃園精準醫學、台北哈佛健診（內湖哈佛診所、大安富盈診所）三間健診中心，並與醫者診所聯手簽訂醫療策略聯盟協議，在雙方堅強的合作基礎下，推動健診中心業績顯著成長。

「哈佛健康管理中心」由敏盛醫院乳房外科權威江坤俊醫師擔任院長，已規畫推出「功能醫學門診」，融合實證醫學與現代營養學，並透過各種功能檢查，了解傳統醫學所看不到的資訊，深層檢測賀爾蒙失衡、消化系統問題、營養失衡、長期發炎、解毒功能不佳等資訊，建立專屬個人的保健計畫。

此外，「哈佛健康管理中心」也引進全新無輻射線及非侵入性的新一代「全自動乳房掃描儀」，乳房不需被上下夾擠，曾接受隆乳及哺乳中的受檢者都可以檢查，可提供上千張初步影像資料，進而重組成3D全方位乳房影像，呈現幾近滴水不漏的全乳房掃描檢查，特別適用於擁有緻密乳腺組織的東方女性者和具有乳癌家族史者以及隆乳女性。

而為提供更完善的預防醫學以及精準醫療的服務，也將推出獨家的基因資料庫延伸出的「端粒體檢測」服務。

江坤俊表示，精準健康透過大數據分析建立風險預測模型，目標在兩年內建立2萬例屬於台灣自有的基因資料庫，達到基因資料庫商轉運用，目前已提前完成超過1萬2000例的目標。

配合基因資料庫商轉運用，「哈佛健康管理中心」將同步推出「精準數位健康APP」，結合查詢/講解報告、醫療/保健諮詢及後續追蹤服務，只要透過手機或平板即可完成，會員可透過APP即可與專業醫師進行零距離線上問診，並有一對一專業營養師進行飲食建康改善諮詢，建立個人健康管理秘書。