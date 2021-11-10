大陸《人民日報》海外網10日報導，香港壹傳媒前行政總裁張劍虹5日向香港高等法院申請保釋被駁回。10日，法官李素蘭作出判詞稱，沒有充分理由相信張劍虹不會繼續危害國家安全。

據香港東網報導，法官李素蘭10日在判詞中指出，沒有充分理由相信若批准張劍虹保釋，他不會繼續危害國家安全，故拒絕讓他擔保外出。

香港律政司一方在聆訊中指，即使《香港國安法》生效後，台灣蘋果新聞網仍不斷出版報導，針對港府及香港員警作出無事實根據的指控。張劍虹是香港壹傳媒旗下台灣子公司的董事，負責管理及監督包括雜誌、報紙及網上平台的運作，他擁有相關影響力。考慮到這些台灣子公司坐擁1.41億港元資產，而勾結外國或境外勢力是可以透過隱蔽而祕密的方式進行，因此申請人有高風險繼續危害國家安全。

律政司續指，串謀者不必親自執行計畫，作為《蘋果日報》高層，張可以授權、指揮及監督別人刊出有關文章或訊息。此外，在警方向《蘋果日報》及張劍虹等人採取執法行動時，英國前外相拉布、美國國務院等便立刻發布聲明，這反映張與美國及其他外國政黨有著緊密聯繫。法官在考慮過張的背景及財政狀況後，認為沒有充分理由相信張不會繼續危害國家安全，故駁回他的保釋申請。

壹傳媒前行政總裁張劍虹與正在赤柱監獄服刑的壹傳媒創辦人黎智英、前《蘋果日報》副社長陳沛敏、總編輯羅偉光、執行總編輯林文宗、主筆馮偉光（筆名盧峰）和楊清奇（筆名李平），涉嫌《違反香港國安法》，被控串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全等罪，7人一直被羈押。