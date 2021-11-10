中鋼(2002)自結10月合併營收為431.99億元，再創新高，比9月高點再月增近3%，月增率為2.9%，且年增59.47%；第四季鋼價仍小漲加上出貨穩定，有利本季營運再挑戰新高。

今年以來，中鋼鋼鐵事業群整體受惠鋼鐵市場復甦，且銷售單價較去年同期增加，營運逐季向上；今年前10月合併營收同攀高，達3820.47億元，年增50.25%，並且再創同期新高。

回顧上季，中鋼第三季營運創新高，第三季營收達1255.78億元，季增約8.77%；單季歸屬於母公司業主淨利197.57億元，季增25.73%，每股盈餘1.28元，前三季歸屬於母公司稅後淨利444.97億元，同創新高，EPS達2.88元。

中鋼2021年前三季營收3388.47億元，創新高，年增41.68%；毛利率20.44%；營業利益581.02億元；稅前淨利619.32億元，淨利501.25億元；歸屬於母公司稅後淨利444.97億元，EPS達2.88元。

中鋼10月及11月內銷盤價開平盤，第四季開季盤產品續漲約1.4%，整體鋼價小漲且出貨穩定，有利本季營收及獲利再挑戰優於第三季之表現，今年全年力拚營運創下公司建廠50年以來最佳表現。

隨著原料價格支撐鋼價，且大陸供給受抑；中鋼11月盤產品包括熱軋鋼板、熱軋一般料等價格全面持平，為連續第二個月為平盤。中鋼公司預期第四季亞洲鋼價回穩向上，鋼市榮景可望延伸至明年。